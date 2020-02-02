2020-02-02T12:59:01+03:00
Общество

Появилось фото колеса обозрения в Воронежской области, на которое потратили 28 миллионов

Аттракцион установили в пригороде Боброва Лушниковке
Юрий КОЗЛОВ
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Прилегающая к колесу обозрения территория пока не благоустроена.Прилегающая к колесу обозрения территория пока не благоустроена.Фото: Подслушано Бобров, ВКонтакте.
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В паблике «Подслушано Бобров» появилось фото колеса обозрения в пригороде Боброва Лушниковке. «Комсомолка» подробно писала о нем.

Напомним, высота колеса обозрения 31,5 метр – примерно с десятиэтажный дом. Начальная цена аукциона, обычно не сильно отличающаяся от конечной, составляла 28 миллионов рублей.

Как видно на фото, колесо обозрения установили, но местность вокруг него пока не благоустроили. Напомним, возле аттракциона планируют сделать парк, напоминающий воронежский «Олимпик».

Что же касается самого колеса обозрения, то оно рассчитано на работу круглый год (так же, как воронежское у ТРК «Арена»). Внутри аттракциона восемь частично застекленных и семь закрытых кабинок с отоплением и кондиционером, одна из них рассчитана на инвалидов. Один оборот колеса должен занимать шесть минут. Каждая кабина рассчитана на шестерых. Одновременно смогут кататься 96 человек.

Кроме Воронежа и Боброва, колеса обозрения есть и в Борисоглебске и Россоши. Но они старые, 80-х годов прошлого столетия, и могут работать только в теплое время года, так как кабинки открытые.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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