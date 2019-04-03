В поселке Воронежской области хотят установить колесо обозрения

СЕГОДНЯ 13:50 2019-04-03T17:05:35+03:00

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Информацию о любопытном тендере разместили на сайте госзакупок специалисты администрации Бобровского района. Из нее следует, что власти планируют порадовать жителей поселка Лушниковка, входящего в городскую черту Боброва (их сейчас насчитывается около 500 человек). Там хотят установить колесо обозрения высотой в 31,5 метров, то есть, примерно с девятиэтажный дом. Максимальная цена контракта – 28 миллионов рублей.

За эти деньги фирма, выигравшая торги, должна будет сделать колесо обозрения, работающее круглый год при разбросе температур от -20 до +40 градусов. Внутри аттракциона планируют разместить восемь частично застекленных и семь закрытых кабинок с отоплением и кондиционером, одна из них с расширенным входом и откидным креслом будет рассчитана на инвалидов. Их сидения и спинки планируют сделать из нержавеющей стали, окна из закаленного стекла, пол – из алюминиевых листов с рифлением. Один оборот колеса должен занимать шесть минут. На боковых панелях кабинок собираются установить светящиеся надписи «Бобров». Каждая кабина рассчитана на шестерых. Одновременно смогут кататься на аттракционе 96 человек.

Заявки на торги принимают до 19 апреля, аукцион состоится 22 апреля. Колесо обозрения в Лушниковке планируют открыть 15 декабря 2019 года.

- Установка колеса обозрения – только начало создания парка аттракционов на площади 10 гектаров, - рассказал мэр Боброва Владимир Брызгалин. – Хотим сделать что-то вроде воронежского «Олимпика» с лыжной и роллерной трассой, кафе. Чтобы бобровцам было где отдохнуть на природе и в то же время цивилизованно. Земля, где сейчас растет лес, которую планируем использовать, раньше была собственностью Министерства обороны, теперь отошла к нашему муниципалитету. На 80-90 гектаров есть планы построить экодеревню, а на оставшейся – парк, составной частью которого и будет колесо обозрения. С него, с одной стороны, будет открываться вид на село Хреновое, с другой на гору, где расположен Бобров. А еще можно будет полюбоваться на лес и берега реки Битюг. Надеемся, что в финансировании проекта нам помогут областные и федеральные власти.

Любопытно, что даже в областном центре – Воронеже – пока действует только одно колесо обозрения, расположенное в Коминтерновском районе. Его высота 38 метров, в нем 18 кабинок. Обошлась установка колеса обозрения в 60 миллионов рублей. В советское время этот аттракцион в Воронеже был расположен в парке «Динамо» (ныне Центральный парк). Со временем он пришел в негодность, а так как это были времена разрухи СССР, то никто его восстанавливать не пожелал.

Еще одно колесо обозрения действует в городском парке Борисоглебска. Его высота 25 метров, кабинки не застеклены, креплений нет. То есть, резких движений на этом аттракционе лучше не делать.

ИСТОЧНИК KP.RU