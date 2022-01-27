Силовики опровергли версию о причастности украинских диверсантов к взрыву маршрутки в Воронеже

Взрыв случился на остановке у "Галереи Чижова". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Новая версия взрыва маршрутки в центре Воронежа появилась в СМИ. ЧП случилось вечером 12 августа 2021-го на улице Кольцовской. Пострадали 26 человек, две женщины умерли.

В сообщениях изданий говорится, что взрыв устроили украинские диверсанты, которые попытались таким образом дестабилизировать обстановку в регионе. Они приезжали и покидали нашу страну по своим иностранным паспортам.

- Это какой-то вброс, - не стали даже неофициально комментировать такую новость KP.RU в ряде силовых структур.

Не в пользу озвученной версии говорит и то, что Служба безопасности Украины и украинские диверсанты последние годы вредили соседям довольно избирательно. Мы помним, как сотрудники СБУ устраивали покушения на Донбассе на командиров ополчения, о чем тут же всем хвастались. Или неоднократно пыталась руками завербованных граждан России повредить какие-нибудь стратегические объекты в Крыму, лишить жителей российского полуострова электричества и воды. Но вот чтобы взорвать пассажирский автобус в Воронеже...

«КП-Воронеж» связалась с местными силовиками. В региональном управлении Следственного комитета напомнили, что расследованием этого резонансного уголовного дела занимается Центральный аппарат СКР. Официального заявления от них по поводу возможного теракта не было. Собственные источники в силовых структурах пояснили, что правоохранители прорабатывают все версии, в том числе и эту. По громким ЧП их обычно бывает сразу несколько. По мнению собеседника, непонятно, откуда могла поступить информация, поскольку официально ее правоохранители не давали. Кто стал автором вброса, еще предстоит выяснить.

Напомним, ЧП случилось вечером 12 августа 2021-го на улице Кольцовской. Пострадали 26 человек, две женщины умерли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Изначально обсуждалось несколько версий взрыва: неисправность технического оборудования, перевозка пассажиром взрывоопасных предметов или газового баллона, теракт, конфликт перевозчиков.