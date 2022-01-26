Офицер может получить 7 лет колонии за самоубийство солдата Степана Цымбала на полигоне под Воронежем

Прохорова лишили воинского звания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Капитан Дмитрий Прохоров, которого обвиняют в доведении до самоубийства 19-летнего военнослужащего Степана Цымбала на полигоне Погоново, может получить 7 лет колонии общего режима. Такое наказание попросил гособвинитель. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежского гарнизонного военного суда в среду, 26 января.

Кроме того, прокурор попросил суд лишить Прохорова звания капитана, а также запретить служить и занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на два года.

Дмитрий Прохоров вину не признал. Он заявлял, что не применял к солдату физическое насилие, ничем не угрожал, до самоубийства не доводил. Решение в отношении Прохорова вынесут 15 февраля.

Тело солдата-срочника нашли 10 февраля 2019 года. У него были связаны скотчем руки, а на голове был пакет. Однако эксперты посчитали, что Степан Цымбал сам свел счеты с жизнью. Этому предшествовал конфликт с капитаном. Старший по званию недосчитался двух ящиков водки. Прохоров четыре раза ударил солдата кулаком в живот и заставил искать пропажу, угрожая расправой.

Напомним, в июне прошлого года на полигоне Погоново погиб еще один солдат. Тело контрактника нашли с огнестрельным ранением. Рядом с погибшим лежал автомат. Тогда в пресс-службе Западного-военного округа заявили, что по предварительным данным смерть наступила «в результате неосторожного обращения с оружием при проведении стрельб на полигоне в ходе плановых занятий по боевой подготовке».