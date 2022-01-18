Расстрелявшего сослуживцев воронежского срочника признали невменяемым

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Второй западный окружной военный суд освободил от уголовной ответственности срочника Антона Макарова, который устроил массовое убийство на воронежском аэродроме Балтимор в ноябре 2020 года. Поскольку он нуждается в медицинской помощи, то его отправят на принудительное лечение в специализированный психиатрический стационар. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 18 января.

Суд установил, что срочник Макаров страдает психическим расстройством. И не осознавал как в момент расстрела сослуживцев, так и сейчас «фактический характер и опасность своих действий», равно как и не мог руководить ими. Также не подтвердилось, что Макаров мог совершить деяние в состоянии аффекта.

Заключение ему было выдано после проведения стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Специалисты национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского признали его невменяемым.

– Учитывая изложенное, а также данные о личности Макарова, его поведение в судебном заседании, суд нашел достоверным заключение экспертов, а Макарова признал невменяемым, – говорится в сообщении суда.

Напомним, солдата-срочника обвиняли сразу в нескольких тяжких преступлениях, а именно – в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), хищении оружия (п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ) и угоне двух автомобилей (ч. 4 ст. 166 УК РФ).

Кровавая трагедия случилась утром 9 ноября. Макаров нес суточный наряд на территории войсковой части. Первой его мишенью стал дежурный офицер. Сергей Ермолаев. Его он убил «с целью хищения огнестрельного оружия». Затем он расстрелял троих сослуживцев, один из которых выжил. После чего Макаров с похищенным оружием сбежал из воинской части и скрылся. Его задержали в этот же день в поселке Землянск Семилукского района. Перед этим он успел угнать автомобиль.