В Воронежской области взлетела заболеваемость коронавирусом

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежской области к выходным снова взлетела заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки в регионе медики выявили еще 403 случая заражения. Данные днем, 15 января, опубликовали в федеральном оперативном штабе.

Днем ранее сообщалось о 269 пациентах с ковидом. Всего с начала пандемии вирус подтвердился уже у более 197,4 тысяч воронежцев.

За последнюю неделю в регионе фиксируется всплеск заболеваемости. В том числе медики определили один случай заражения «омикроном». Его завезла студентка.