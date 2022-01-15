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Общество15 января 2022 9:19

В Воронежской области взлетела заболеваемость коронавирусом

Медики зафиксировали за сутки 403 случая
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

В Воронежской области к выходным снова взлетела заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки в регионе медики выявили еще 403 случая заражения. Данные днем, 15 января, опубликовали в федеральном оперативном штабе.

Днем ранее сообщалось о 269 пациентах с ковидом. Всего с начала пандемии вирус подтвердился уже у более 197,4 тысяч воронежцев.

За последнюю неделю в регионе фиксируется всплеск заболеваемости. В том числе медики определили один случай заражения «омикроном». Его завезла студентка.