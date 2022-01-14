Коронавирус в Воронежской области на утро 14 января: за сутки заразились 269 человек, еще 7 умерли

Нагрузка на врачей снова увеличивается. Фото: Иван МАКЕЕВ

Федеральный оперативный штаб огласил статистику по заболеваниям коронавирусом по состоянию на начало дня пятницы, 14 января.

Заразились ковидом еще 269 человек. И это при том, что недавно их было меньше 200. Прогноз о увеличении числа заболеваний после новогодних каникул сбывается. Воронежская область – уже на 14 месте среди худших по числу новых заразившихся регионов России, а ведь недавно была в третьем десятке. Всего за время пандемии заболели ковидом 197114 наших земляков.

Умерли еще семь человек. Это место в третьем десятке регионов России. Столько же умерли за сутки в пяти областях: Белгородской, Тамбовской, Ярославской, Вологодской и Челябинской и в Приморском крае. По сравнению с предыдущими сутками ситуация улучшилась – тогда смертей было 11. Всего же ковид свел в могилу уже 7122 жителя Воронежской области.

Хорошо еще, что по-прежнему много выздоровевших – на этот раз 1349. Всего избавились от ковида уже 169828 жителей Воронежской области.

Напомним, из-за увеличения числа заболевших ковидом губернатор Александр Гусев распорядился вернуть «комендантский час» в ресторанах и барах. С 17 января им снова запретили работать с 23.00 до 6.00.