В Воронежской области с 17 января вновь ограничат работу общепита в ночное время

В полном объеме продолжат работу организации, работающие навынос и по доставке, столовые на предприятиях, объекты общепита на транспортной инфраструктуре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с обстановкой по коронавирусу в Воронежской области с понедельника, 17 января 2022 года, возвращается ограничение на работу общепита с 23:00 до 06:00. Об этом сообщает телеграм-канал правительства региона. Соответствующий указ сегодня, 13 января, подписал губернатор Александр Гусев.

В полном объеме продолжат работу организации, работающие навынос и по доставке, столовые на предприятиях, объекты общепита на транспортной инфраструктуре.