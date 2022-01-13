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Здоровье13 января 2022 15:08

В Воронежской области с 17 января вновь ограничат работу общепита в ночное время

Соответствующий указ сегодня подписал глава региона Александр Гусев
Алексей СЕРГУНИН
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В полном объеме продолжат работу организации, работающие навынос и по доставке, столовые на предприятиях, объекты общепита на транспортной инфраструктуре.

В полном объеме продолжат работу организации, работающие навынос и по доставке, столовые на предприятиях, объекты общепита на транспортной инфраструктуре.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с обстановкой по коронавирусу в Воронежской области с понедельника, 17 января 2022 года, возвращается ограничение на работу общепита с 23:00 до 06:00. Об этом сообщает телеграм-канал правительства региона. Соответствующий указ сегодня, 13 января, подписал губернатор Александр Гусев.

В полном объеме продолжат работу организации, работающие навынос и по доставке, столовые на предприятиях, объекты общепита на транспортной инфраструктуре.