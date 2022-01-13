Торги по строительству воронежского туркомплекса в Ломовском парке снова не состоялись

Несмотря на увеличение цены до 20,7 млн рублей, торги на строительство первой очереди туристического комплекса в Ломовском природном парке в Воробьевском районе Воронежской области снова признали несостоявшимися. Это следует из документации, размещенной на сайте госзакупки.

Даже с учетом того, что выросла сумма контракта, желающих на него не нашлось. Конкурс не состоялся, также, как и в прошлые разы, из-за отсутствия заявок.

Напомним, максимальная стоимость контракта составляла 20,4 млн рублей. На эти средства должны были построить информационно-туристический комплекс, а именно возвести здание с фасадным освещением и витражным остеклением, а территорию вокруг инфоцентра облагородить. Объект планировалось сдать к 1 ноября 2021 года.