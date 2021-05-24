Не состоялись торги на поиск подрядчика по благоустройству воронежского Ломовского парка

Здесь должны были построить информационно-туристический комплекс.

Аукцион на строительство первой очереди туристического комплекса в Ломовском природном парке в Воробьевском районе Воронежской области признали несостоявшимися. Протокол с заседания конкурсной комиссии разместили на сайте госзакупок.

Как следует из документации, на аукцион не подали ни одной заявки, поэтому подрядчика не нашлось.

Напомним, максимальная стоимость контракта составляла 20,4 млн рублей. На эти средства должны были построить информационно-туристический комплекс. Объект с фасадным освещением и витражным остеклением должны были оснастить инженерной инфраструктурой, а территорию вокруг инфоцентра облагородить. Объект должны были сдать к 1 ноября 2021 года.