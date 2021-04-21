Инфоцентр в Ломовском парке под Воронежем построят за 20 млн рублей

.

Воронежские власти объявили торги на строительство информационно-туристического комплекса в Ломовском природном парке, который находится в Воробьевском районе.

Объект с фасадным освещением и витражным остеклением оснастят инженерной инфраструктурой, а территорию вокруг инфоцентра облагородят. Финансирование первой очереди проекта обойдется в сумму около 20 млн рублей, сообщили в пресс-центре правительства Воронежской области. Заявки на аукцион принимают до 14 мая. Объект должны сдать к 1 ноября 2021 года.

Предполагается, что будущий информационно-туристический блок повысит привлекательность парка как места хорошего отдыха. Это особенно важно для развития уникального объекта, который в 2019 году пережил пожар. После него восстановили сгоревший пищеблок со столовой. Работы по улучшению инфраструктуры продолжатся.