Власти снова ищут подрядчика для строительства инфоцентра в воронежских Ломах

Власти снова начали поиск подрядчика на право разработки рабочей документации и строительства первой очереди информационно-туристического комплекса в Ломовском природном ландшафтном парке. Он должен появиться в Воробьевском районе Воронежской области. Электронный аукцион объявили 3 июня.

Начальная цена, как и в прежний раз, осталась неизменной – 20,4 млн рублей. Напомним, итоги первого аукциона власти должны были подвести в конце мая. Однако они не увенчались успехом – на аукцион не подали ни одной заявки.

Как и в предыдущей документации, подрядчик должен построить информационно-туристический комплекс. Объект с фасадным освещением и витражным остеклением должны были оснастить инженерной инфраструктурой, а территорию вокруг инфоцентра облагородить. Ранее объект планировали сдать к 1 ноября 2021 года. Теперь сроки сдвинулись до 25 ноября.