В Воронежской области вторые сутки подряд растет число заболеваний ковидом

Количество новых зараженных ковидом в Воронежской области за двое суток выросло на 12 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще 197 жителей Воронежской области по данным на утро вторника, 11 января, заразились COVID-19. Об этом сообщили на федеральном сайте Стопкоронавирус.РФ.

Количество заболеваний растет уже вторые сутки подряд. Напомним, на утро понедельника, 10 января, сообщили о 192 новых зараженных, а на начало дня воскресенья, 9 января, их было 185. На 11 января по новым заболевшим наш регион делит 23-24 места среди всех регионов России с Тульской областью.

Всего же с момента начала пандемии коронавирусом заразились уже 196 388 жителей Воронежской области.