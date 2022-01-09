Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 января 2022 9:21

В Воронежской области коронавирусом заразились еще 185 человек

Это несколько меньше, чем сутками ранее
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новых заболевших ковидом в Воронежской области уже несколько дней меньше 200.

Новых заболевших ковидом в Воронежской области уже несколько дней меньше 200.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронежской области на утро воскресенья, 9 января, стало еще на 185 человек больше больных COVID-19. Об этом сообщили на федеральном сайте Стопкоронавирус.РФ.

Надо сказать, что ситуация с ковидом в нашей области сейчас улучшается. Вот и на этот раз произошел маленький шажок вперед. Напомним, на утро субботы, 8 января, сообщали о 189 заразившихся.

По количеству заболевших Воронежская область находится на 24 месте среди 85 регионов России. А еще не так давно твердо находилась в первой десятке худших.

Всего за время пандемии ковида этой опасной болезнью заразились 195 903 жителя Воронежской области.