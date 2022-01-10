Ковидом заразились 192 жителя Воронежской области

Регион вышел из "красной зоны" Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки в Воронежской области коронавирусную инфекцию выявили у 192 человек. Статистку опубликовали на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 10 января

Отметим, на новогодних праздниках Воронежская области вышла из «красной зоны». Однако к концу января статистка заболеваемости опять может вырасти. Это связано с массовыми мероприятиями на каникулах. Число заболевших уже постепенно увеличивается. К примеру, 7 января вирус выявили у 177 человек.

В общей сложности с начала пандемии вирус обнаружили у 196 191 человека. На пике четвертой волны осенью прошлого года заболеваемость доходила до 800 человек за сутки.