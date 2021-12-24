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Общество24 декабря 2021 15:11

В Воронеже на новогодние праздники на площадь Ленина людей будут пропускать через 20 металлодетекторов

За порядком будут следить 150 человек
Юрий КОЗЛОВ
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Пропускать людей на площадь Ленина будут до трех часов ночи 1 января.

Пропускать людей на площадь Ленина будут до трех часов ночи 1 января.

Фото: Евгения ГУСЕВА

На заседании городской антитеррористической комиссии рассказали о мерах безопасности, которые предпримут во время празднования Нового года в центре Воронежа. Там в зимние каникулы будут работать два катка, 11 торговых точек и праздничные инсталляцию. А рядом со сценой установят светодиодный экран, на котором запланированы трансляции видеообращений, а также праздничные программы. Одним словом, горожан могут прийти немало, а, значит, нужно обеспечить их безопасность с точки зрения возможной угрозы террористов, а также минимизировать их риски подхватить коронавирус.

31 декабря с 10.00 проход на площадь Ленина будет открыт. Организован он будет так: воронежцев и гостей города будут пропускать через четыре входные группы, оборудованные 20 рамками металлодетекторов. Пройти на катки, которые начнут свою работу с 26 декабря, можно через отдельные входы.

За безопасностью на площади Ленина будут следить 70 сотрудников частной охранной организации, более 60 полицейских (маршруты патрулирования работников ППС будут приближены к местам новогоднего отдыха), более 20 народных дружинников и волонтеров. Возможные нарушения будут отслеживать 16 видеокамер, 6 из которых – панорамные.

В 18.00 31 декабря начнется праздничная программа у главной городской елки.

График работы площади в праздничные дни:

- 31 декабря – 1 января – с 10.00 до 03.00;

С 1 по 7 января – с 10.00 до 22.00.

Также всех посетителей мест массовых гуляний по традиции попросили соблюдать простые правила:

- в случае ЧП звонить в дежурки силовых ведомств:

УФСБ России по Воронежской области - 8 (473) 255-04-44,

ГУ МВД России по Воронежской области - 8 (473) 251-12-16,

УМВД России по городу Воронежу - 8 (999) 435-35-84

в единую дежурно – диспетчерскую службу Воронежа по телефонам 8 (473) 222-33-12, 8 (473) 222-33-15, 112 (с мобильника);

- не принимать от незнакомцев пакеты и сумки, не оставлять свои вещи без присмотра;

- обращать внимание на «забытые» предметы: чемоданы, сумки, портфели, свертки, книги и так далее.

Напомним, воронежцам также разъяснили, нужны ли QR-коды для прохода на площадь Ленина. Кроме того, сообщили, когда запретят парковку и проезд машин в центре Воронежа перед Новым годом.