В Воронеже стало известно, когда откроют два катка на площади Ленина

Катки на площади Ленина откроются на сутки позже, чем пять других воронежских ледовых площадок. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Два катка на площади Ленина (для взрослых и для детей) откроют в воскресенье, 26 декабря, с 10 часов. Об этом сообщили в региональном управлении физкультуры и спорта. В принципе оба катка уже сейчас залиты. Но продолжаются работы по подготовке площади Ленина к празднику, и им массовый наплыв конькобежцев, видимо, пока может помешать.

Напомним, в Воронеже еще появятся катки в четырех парках: Центральном, «Алых парусах» и в «Южном», а также в Комсомольском сквере и на площадке у ТРЦ «Максимир». Все они начнут работать 25 декабря. Погода благоприятствует: хотя к субботе и потеплеет, ночью температура все же опустится ниже -10 градусов, да и днем сохранится небольшой мороз.