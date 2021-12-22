В пяти парках Воронежа появятся катки

Уже начали заливать лед Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В воронежских парках начали заливать катки. В скором времени они появятся в Центральном парке, парке «Алые паруса», Комсомольском сквере и парке Южный. Об этом сообщила пресс-служба городского управления экологии 21 декабря.

Предполагается, что катки начнут работать 25 декабря, если позволят погодные условия. Для этого необходимо, чтобы минимум 5-7 дней подряд температура держались ниже 3 градусов цельсия. Отметим, по данным воронежского гидрометцентра, до конца рабочей недели в Воронеже продержатся морозы до – 21 градуса цельсия.

В целом сеть «Лед» планирует открыть в Воронеже пять катков. Помимо перечисленных, это площадка у ТРЦ «МаксиМир». Кроме того, лед залью на центральной площади в Новой Усмани.

Напомним, монтаж катка на площади Ленина в Воронежа начался в первую неделю ноября. Там появится две площадки для катания.