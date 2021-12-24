Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 декабря 2021 14:25

В мэрии Воронежа сообщили, как будут проверять QR-коды на площади Ленина в новогодние праздники

Их будут спрашивать только при проходе на катки и в «Сказочный домик»
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Катки на площади Ленина откроются 26 декабря в 10.00.

Катки на площади Ленина откроются 26 декабря в 10.00.

Фото: из архива «КП»

В мэрии на заседании городской антитеррористической комиссии сообщили, как будет организован вход на площадь Ленина в новогодние праздники.

Только предъявив QR-коды, можно будет пройти в «Сказочный домик» (кафе, прокат) и на два ледовых катка (их откроют 26 декабря). Туда, кстати, вообще будет отдельный вход. А чтобы погулять по оставшейся части площади Ленина, не будут нужны QR-коды, даже температуру там не проверят. Единственное условие: если на улице будет выше нуля, придется надеть маски. Если мороз, то это делать не обязательно.

Напомним, перед Новым годом в районе площади Ленина запретят парковку и проезд частных автомобилей.