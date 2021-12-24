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Общество24 декабря 2021 14:10

Стало известно, когда запретят парковку и проезд машин в центре Воронежа перед Новым годом

Об этом сообщили на заседании городской антитеррористической комиссии
Юрий КОЗЛОВ
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Проезд машин в районе площади Ленина запретят с 15.00 31 декабря до 4.00 1 января.

Проезд машин в районе площади Ленина запретят с 15.00 31 декабря до 4.00 1 января.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 24 декабря, на заседании городской антитеррористической комиссии определились с временем запрета парковки и проезда машин в районе площади Ленина во время празднования Нового года.

Парковаться автомобилям нельзя будет в местах проведения праздника с 18.00 30 декабря 2021 года до 4.00 1 января 2022 года. А на машинах запретят ездить с 15.00 31 декабря 2021 года до 4.00 1 января 2022 года.

Воронежцев и гостей города вообще просят отказаться от поездок на личных автомобилях в центр города и другие места массового проведения праздника.