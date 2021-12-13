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Происшествия13 декабря 2021 14:31

Глава воронежских кладбищ, подозреваемый в крупной взятке, отказался уйти в отставку

Он не написал заявления по собственному, а уволить его нельзя по трудовому кодексу
Ярослав ИВАНОВ
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Подозреваемый в крупной взятке директор «Администрации городских кладбищ» продолжает ходить на работу. Как отметили в мэрии Воронежа, руководитель учреждения, находящийся под подпиской о невыезде, не писал заявления об увольнении по собственному желанию. Согласно трудовому кодексу, уволить его по инициативе работодателя можно только после осуждения. А в данный момент пока идет расследование.

Напомним, на главу городских кладбищ завели уголовное дело по коррупции. Якобы он за 500 тысяч обещал место на закрытом для захоронений кладбище. Деньги получила посредница - организатор похорон, 6 декабря при передаче их шефу обоих задержали в ходе совместной операции ФСБ и полиции.