Глава воронежских кладбищ, подозреваемый в крупной взятке, отказался уйти в отставку

Подозреваемый в крупной взятке директор «Администрации городских кладбищ» продолжает ходить на работу. Как отметили в мэрии Воронежа, руководитель учреждения, находящийся под подпиской о невыезде, не писал заявления об увольнении по собственному желанию. Согласно трудовому кодексу, уволить его по инициативе работодателя можно только после осуждения. А в данный момент пока идет расследование.

Напомним, на главу городских кладбищ завели уголовное дело по коррупции. Якобы он за 500 тысяч обещал место на закрытом для захоронений кладбище. Деньги получила посредница - организатор похорон, 6 декабря при передаче их шефу обоих задержали в ходе совместной операции ФСБ и полиции.