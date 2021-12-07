В Воронеже главу похоронного бизнеса заподозрили в получении взятки за участок на кладбище

Как оказалось, за деньги можно похоронить и на кладбище, где не разрешено Фото: из архива "КП"

Следователи возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал 51-летний директор воронежского МКП, заведующий городскими кладбищами в Воронеже. Силовики заподозрили его в попытке получения крупной взятки (ч.3 ст. 30, п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ) за место на одном из погостов, где хоронят только в исключительных случаях. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Воронежской области 7 декабря.

По собственным данным, речь идет об Андрее Хаустове, руководителе МКП «Администрация городских кладбищ». Днем ранее, 6 декабря, он был задержан сотрудниками регионального ФСБ и ОЭБ и ПК УМВД по городу Воронежу.

На основании собранных ими материалов следственное управление возбудило уголовное дело.

По предварительным данным, 6 декабря 2021 года к директору обратился воронежец и попросил предоставить земельный участок на городском кладбище, чтобы похоронить пожилую родственницу. Заведомо зная, что там разрешено погребение лишь супругов и родственников ранее умерших лиц, тот согласился «помочь». Но за немалую сумму – 500 тысяч рублей.

Лично господин Хаустов деньги решил не брать, а просил свою знакомую. Она согласилась, получила всю сумму. И при передаче денег главе похоронного бизнеса злоумышленники были задержаны.

– В настоящее время следователями СК проведен осмотр места происшествия, изъяты переданные денежные средства, допрашиваются свидетели, проведены необходимые осмотры и выемки, совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, – прокомментировали в СУ СКР по Воронежской области.

В пресс-службе регионального ГУ МВД отметили, что полицейские обращаются ко всем гражданам, пострадавщим от аналогичных поборов директора городских кладбищ,с просьбой сообщить о них по телефону 269-63-02, анонимность гарантируют.