Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 декабря 2021 10:00

В Воронеже задержан руководитель городских кладбищ

В отношении Андрея Хаустова возбуждено уголовное дело
Ирина ШАБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП".

В Воронеже силовики задержали директора «Администрации городских кладбищ» Андрея Хаустова. Оперативные мероприятия прошли вчера, 6 декабря. Об этом «Комсомолке» рассказал источник, близкий к ситуации.

Он уточнил, что Хаустов был задержан сотрудниками регионального ФСБ и ОЭБ и ПК УМВД по городу Воронежу. В отношении него возбудили уголовное дело по коррупционной статье. В ближайшее время станет известна суть претензий к нему со стороны правоохранителей.

Андрей Хаустов родился 30 сентября 1970 года в Воронеже. В 1995 году он окончил Воронежский государственный технический университет.