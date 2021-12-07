В Воронеже задержан руководитель городских кладбищ

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В Воронеже силовики задержали директора «Администрации городских кладбищ» Андрея Хаустова. Оперативные мероприятия прошли вчера, 6 декабря. Об этом «Комсомолке» рассказал источник, близкий к ситуации.

Он уточнил, что Хаустов был задержан сотрудниками регионального ФСБ и ОЭБ и ПК УМВД по городу Воронежу. В отношении него возбудили уголовное дело по коррупционной статье. В ближайшее время станет известна суть претензий к нему со стороны правоохранителей.

Андрей Хаустов родился 30 сентября 1970 года в Воронеже. В 1995 году он окончил Воронежский государственный технический университет.