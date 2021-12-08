В Воронеже директора городских кладбищ, подозреваемого во взятке в 500 тысяч рублей, оставили на свободе

По данным следствия, могилу для пожилой женщины директор городских кладбищ оценил в 500 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудник Следственного комитета, ведущий дело директора МКП «Администрация городских кладбищ» Андрея Хаустова, избрал меру пресечения для кладбищенского начальника. Работник силового ведомства посчитал, что для руководителя, подозреваемого во взятке в 500 тысяч рублей, вполне достаточно будет подписки о невыезде.

Напомним, Андрея Хаустова задержали 6 декабря. По версии следствия, он потребовал за оформление земельного участка на одном из городских кладбищ для умершей пожилой женщины (как известно, почти все воронежские погосты официально закрыты) 500 тысяч рублей. Действовал Хаустов, по данным следователей, через посредника – женщину, занимающуюся организацией похорон. Она получила деньги от родственников умершей. При передаче их шефу обоих задержали в ходе совместной операции ФСБ и полиции.

Кстати, полицейские, также принимающие участие в расследовании, не исключают, что у Хаустова это была не единственная взятка. И просят воронежцев, которые, возможно, стали жертвами вымогательств, позвонить по телефону 269-63-02, анонимность информации гарантируют.