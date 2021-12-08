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Общество8 декабря 2021 18:58

Воронежский облсуд начал рассматривать иск об отмене системы QR-кодов

Следующее заседание пройдет через две недели
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Фото из архива "КП".

Фото из архива "КП".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежский областной суд начал рассматривать иск горожан о признании действующей в регионе системы QR-кодов незаконной. Сейчас жители и гости области не могут посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, рестораны, кафе и непродовольственные магазины без QR-кода, сертификата о перенесенной болезни или медотвода. Это и стало поводом для иска к губернатору Александру Гусеву. Такие ограничительные меры воронежцы расценили как нарушение собственных прав.

8 декабря в облсуде состоялось предварительное заседание.

- В его ходе были уточнены обстоятельства, имеющие значения для правильного рассмотрения дела, к участию привлечены соистцы. Предварительное заседание отложено на 23 декабря, - отметили в ведомстве.

Отметим, что власти неоднократно отмечали пользу системы QR-кодов. По их словам, она позволяет снизить распространение коронавируса. Кроме того, губернатор распорядился проводить бесплатно ПЦР-тесты для воронежцев без кодов, чтобы они могли посещать общественные места.