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Здоровье24 ноября 2021 16:22

Губернатор предложил бесплатно делать ПЦР-тесты воронежцам без QR-кодов

Расходы возьмет на себя бюджет
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Юлии Пыхаловой

Фото Юлии Пыхаловой

Фото: из архива «КП»

На очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 24 ноября, глава региона предложил бесплатно проводить тестирование на наличие вируса гражданам без QR-кодов.

— Когда мы разрешаем людям со свежим анализом ПЦР посещать общественные места, давайте обеспечим жителям возможность сделать тест за наш счет, — подчеркнул глава региона, - отметил Александр Гусев.

Губернатор также поручил организовать выездные пункты тестирования на предприятия региона и увеличить охват тестирования до 400 на 100 тыс. населения.

По данным штаба, в последние три недели наблюдается снижение как общего количества заболевших, так и госпитальных больных. На сегодня в регионе болеют 22 963 человека, за сутки госпитализировано 267 человек, выписано — 405 пациентов. Пошла вниз кривая смертности.