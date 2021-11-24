Губернатор предложил бесплатно делать ПЦР-тесты воронежцам без QR-кодов

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

На очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 24 ноября, глава региона предложил бесплатно проводить тестирование на наличие вируса гражданам без QR-кодов.

— Когда мы разрешаем людям со свежим анализом ПЦР посещать общественные места, давайте обеспечим жителям возможность сделать тест за наш счет, — подчеркнул глава региона, - отметил Александр Гусев.

Губернатор также поручил организовать выездные пункты тестирования на предприятия региона и увеличить охват тестирования до 400 на 100 тыс. населения.

По данным штаба, в последние три недели наблюдается снижение как общего количества заболевших, так и госпитальных больных. На сегодня в регионе болеют 22 963 человека, за сутки госпитализировано 267 человек, выписано — 405 пациентов. Пошла вниз кривая смертности.