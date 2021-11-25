Воронежский областной суд принял коллективный иск к губернатору за введение QR-кодов

Коллективный иск к губернатору в облсуде начнут рассматривать 8 декабря на закрытом заседании. Фото: из архива «КП»

В четверг, 25 ноября, в Воронежском областном суде сообщили о принятии к производству коллективного иска к губернатору Александру Гусеву. Граждане, подавшие его, требуют отмены введенной системы QR-кодов. Сейчас без них можно пройти только в продуктовые магазины, аптеки и в МФЦ в торговых центрах. Люди, подавшие иск, в требовании QR-кодов усматривают грубое нарушение своих прав.

В Воронежском облсуде отметили, что иск к ним поступил 23 ноября. Уже назначили предварительное заседание. Дело начнут рассматривать 8 декабря. Пока в закрытом формате.