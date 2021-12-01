Коронавирус нашли еще у 741 жителя Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За последние 24 часа положительные тесты на коронавирус получил еще 741 житель региона. Итого число заболевших за всю пандемию выросло почти до 178 тысяч человек. Новой статистикой поделился региональный оперштаб 1 декабря.

Впрочем, воронежские власти настаивают, что ситуация с коронавирусом в Воронежской области начинает стабилизироваться, хотя темпы заболевания остаются высокими. Но снизилось число госпитализаций. По последним данным под наблюдением врачей сейчас находятся более 12000 пациентов.

Накануне губернатор поддержал законопроект Госдумы о QR-кодах в общественных местах. Александр Гусев пояснил, что, по его мнению, ужесточать меры необходимо. Это делается ради благополучия вакцинированного населения.