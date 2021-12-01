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Общество1 декабря 2021 7:54

Под наблюдением воронежских врачей остаются более 12 тысяч пациентов с ковидом

Число госпитализарованных продолжает снижаться
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

По состоянию на утро 1 декабря, под наблюдением врачей в Воронежской области остаются 12 797 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. Данными поделился Telegram-канал губернатора Александра Гусева.

Число госпитализарованных продолжает снижаться каждую неделю, поэтому в медучреждениях сворачивают койки для ковид-пациентов. Как отметил глава региона, выписка из больниц ежедневно превышает госпитализацию. И эта тенденция фиксируется на протяжении последних недель.

По мнению губернатора, сказывается результат работы врачей и антиковидные меры.