Под наблюдением воронежских врачей остаются более 12 тысяч пациентов с ковидом

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
По состоянию на утро 1 декабря, под наблюдением врачей в Воронежской области остаются 12 797 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. Данными поделился Telegram-канал губернатора Александра Гусева.
Число госпитализарованных продолжает снижаться каждую неделю, поэтому в медучреждениях сворачивают койки для ковид-пациентов. Как отметил глава региона, выписка из больниц ежедневно превышает госпитализацию. И эта тенденция фиксируется на протяжении последних недель.
По мнению губернатора, сказывается результат работы врачей и антиковидные меры.