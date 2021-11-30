QR-коды в Воронеже с 1 декабря 2021 года: где нужны и сколько будут действовать

Система QR-кодов в Воронеже продолжит действовать с 1 декабря 2021 года.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Система QR-кодов начала действовать в Воронежской области с 11 октября. Ограничения продолжат действовать до особого распоряжения властей. Так, запрещено посещение жителям региона без QR-кодов, медотвода от вакцинации или отрицательного ПЦР-теста (сделанного не позднее чем за 72 часа), а также несовершеннолетним без сопровождения родителей:
- организаций общепита (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов);
- организаций розничной торговли в объектах торговли (за исключением организаций точек с продуктами питания и товарами первой необходимости, аптек);
- объектов розничной торговли в торговых центрах;
- спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун;
- спортивных клубов, фитнес-центров, бассейнов;
- зоопарков и океанариумов;
- музеев, музеев-заповедников, дворцово-парковых комплексов;
- кинотеатров, театрально-концертных организаций, цирков;
- санаториев, гостиниц, баз отдыха, домов отдыха и др. подобных объектов;
- профессиональных спортивных соревнований, чемпионатов, первенств, кубков России, физкультурных и спортивных мероприятий муниципального и регионального уровня.
В общественном транспорте Воронежской области вводить QR-коды пока не планируют. В маршрутках проходят только масочные рейды. Но воронежцы столкнулись с другой проблемой. На входе в магазины, кафе или рестораны у посетителей просят показать не только QR-код, но и паспорт. Однако, по словам властей, предоставлять документы, удостоверяющие личность совсем необязательно.