Воронежские власти одобрили законопроект о QR-кодах в общественных местах

Повсеместная система QR-кодов заработала в Воронежской области с 13 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании Воронежской областной Думы, которое прошло 30 ноября, в числе ключевых вопросов рассматривались проекты федеральных законов.

В частности, положительный отзыв получил законопроект, который внесен правительством РФ в Государственную Думу и касается использования QR-кодов в общественных местах.

Отзывы на данный законопроект в нижнюю палату парламента также направили губернатор Воронежской области и Общественная палата региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Согласно этому законпроекту, жители и гости Воронежской области не смогут посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, рестораны, кафе и непродовольственные магазины без QR-кода, сертификата о перенесенной болезни или медотвода.

До 1 февраля следующего года на входах в заведение можно будет показывать отрицательный ПЦР-тест. Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении 16 декабря. До этого законопроект должны оценить регионы.

Напомним, что повсеместная система QR-кодов заработала в Воронежской области с 13 ноября. Но она пока никак не регламентирована.