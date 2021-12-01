В Воронеже утвержден проект второй очереди Петровской набережной

Фото - правительство Воронежской области

Проект второй очереди Петровской набережной предоставили на суд региональных властей. Его эскиз оценил и утвердил губернатор Александр Гусев на совещании в облправительстве 30 ноября.

Концепцию второй очереди презентовал архитектор Никита Маликов. По его словам, ожидается, что проект будет «природным». На набережной сохранят зелень, песок, плюс к этому воронежцев ждет визуальный контакт с водой. Через всю набережную пройдет широкая в шесть метров пешеходная зона. Дорожки сделают удобными для проезда мобильных людей и мам с колясками до самой кромки воды.

Также здесь появятся спортивные и детские площадки, памп-трек, велодорожка. Полюбоваться видами Левого берега и водохранилищем можно будет с пяти пирсов. Также проектом предусмотрена сцена с навесом для проведения праздников. При разработке эскиза специалисты учли мнение более 1000 воронежцев. Стоимость второй очереди оцениваются в 675 млн рублей.

Александр Гусев отметил, что проект очень сбалансирован и отвечает желаниям воронежцев. Глава региона поручил начать подготовку техзадания.

– Продолжим техническое проектирование, уверен, что в 2022 году выйдем на площадку, будем уже строить, – сказал глава региона.