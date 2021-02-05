В Воронеже представили визуализацию благоустройства Петровской набережной

Такой может предстать набережная Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Главный архитектор проекта Петровской набережной Екатерина Белоус представила схему планирования проектируемого участка и уже проработанную визуализацию части объектов. Напомним, компанией-проектировщиком по итогам конкурса стало ООО «ПГС Проект».

В рамках первого этапа будет благоустроена территория чуть более 11 га. Основной акцент сделан на зоны променада - прогулочные площадки у воды. На пешеходных дорожках могут установить оригинальные скамейки с высокими спинками, ограждение с подсветкой, а утраченные элементы ограждения заменить светопрозрачными.

Схема проекта Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Коммуникации, скорее всего, перенесут под землю, как на территории благоустройства, так и вдоль улицы Софьи Перовской, с учетом ответвлений к трансформаторным пунктам и на улицы, выходящие к набережной. Велодорожку перенесут ближе к проезжей части.

Детали планирования Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Зону причала «Москва 16» предлагается выполнить в виде двухуровневого деревянного навеса с фонтаном в виде пути на Азов.

Зона причала Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Существующее озеленение постараются максимально сохранить, но, возможно, появятся еще деревья в кадках - даже не особенно привычные для нашей полосы пальмы. Рассматривается также высадка вечнозеленых растений и создание дубовой рощи Чернава. Возможно и сооружение насыпей, холмов, горок.

Предполагаемые предметы для благоуйстройства Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- К концу весны по контракту планируется завершение работ по проектированию и прохождению экспертизы, чтобы уже летом начать работы по благоустройству территории. Петровская набережная всегда была точкой притяжения, – комментирует и.о. вице-мэра Юрий Бавыкин.

На следующей неделе представители власти, проектировщики и активисты планируют обсудить транспортную доступность территории, оценить состояние зеленых насаждений, необходимости размещения скейт-парка именно в этой части набережной. А еще предстоит обсудить название -«Петровская набережная»: оно устоялось с точки зрения привычного восприятия, а вот географически - это улица Софьи Перовской.