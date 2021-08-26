Проект второй очереди реконструкции Петровской набережной в Воронеже появится в 2021 году

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел совещание на тему благоустройства Петровской набережной. Проект второй очереди реконструкции планируется завершить до конца 2021 года. Глава региона призвал начинать уже работу над третьим этапом, а также вести благоустройство параллельно с другими проектами развития зон у водохранилища.

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Реконструкция Петровской набережной – знаковый для областного центра преокт. В перспективе участок от Адмиралтейской площади до Вогрэсовского моста должен стать местом притяжения горожан. Здесь будут спортивные объекты, площадки для активного и тихого отдыха, в том числе и у воды, велодорожки и кафе. В общей концепции сделают акцент на военно-морской стилистике. Благоустройство Петровской набережной планируют в течение 2023–2025 годов.

По словам мэра Воронежа Вадима Кстенина, сейчас документация на работы первой очереди уже направлена на госэкспертизу. В начале сентября власти ожидают заключение. Сразу после этого они намерены приступить к реализации. В планах – начать работы уже осенью. Первый этап благоустройства набережной может занять два года.

В стадии завершения также находится разработка проектно-сметной документации на комплексную модернизацию ливневки. Вадим Кстенин отметил, что уже началась работа над проектно-сметной документацией на вторую очередь благоустройства.

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Губернатор поручил чиновникам начать уже думать о третьей очереди.

– У нас пока есть возможность обсуждать третью очередь, не принимая окончательных решений, – сказал глава региона.

Кроме того, Александр Гусев напомнил, что благоустройство Петровской набережной нужно вести параллельно еще с двумя проектами – Петровским островом и Левобережной набережной на участке от Вогрэсовского моста до участка, где ведется строительство Центра академической гребли.

– Мы концептуально созрели для того, что именно там должно появиться. Теперь все это нужно перенести в проектную документацию, начать разработку сметы и поиск средств, – подчеркнул губернатор.

Говоря о Левобережной набережной, глава региона поручил работать параллельно с «Газпромом», который занимается возведением Центра гребли. Оба объекта должны быть сданы одновременно.

Ирина Шабанова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области