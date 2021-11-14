В самом центре Воронежа из-за ковидных ограничений навсегда закрылся ресторан

Посидеть в "Итальянском дворике" в центре Воронежа теперь не удастся. Фото: Итальянский дворик — сеть семейных ресторанов, ВКонтакте. Фото: другой источник.

Одно из заведений сети «Итальянский дворик», расположенное в самом центре Воронежа по адресу: проспект Революции, 44 после локдауна не открылось. В окне появилась надпись: «Ресторан закрыт навсегда! Спасибо, что были с нами!».

Руководители сети подтвердили, что в центре Воронежа «Итальянского дворика» больше не будет. При этом отметили, что по-прежнему ждут посетителей в других своих ресторанах. Причиной закрытия заведения в центре назвали убытки от ковидных ограничений. Вероятно, ресторан закрыли именно в центре из-за неподъемной в подобных условиях арендной платы.

Напомним, после локдауна воронежские рестораны открылись, не дожидаясь официального разрешения, с 11 ноября. 12-го решением оперштаба возобновление их работы легализовали. Теперь рестораны и кафе работают до 23.00 (до локдауна были открыты до 21.00), но войти в них можно только по QR-кодам.