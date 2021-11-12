С 13 ноября в Воронеже открываются кафе, рестораны и культурные объекты - им разрешили работать до 23.00

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

12 ноября вышел новый указ губернатора Воронежской области Александра Гусева о коронавирусных ограничениях в регионе.

Кафе и ресторанам, а также культурным учреждениям разрешили официально открыться с 13 ноября и работать с 6.00 до 23.00. Они могут принимать только посетителей, предъявивших QR-код или сертификат о прививке от ковида, медотвод от вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа.

Разрешили проводить спортивные мероприятия - с 50% заполняемостью зрителями. И при предъявлении вышеперечисленного.

Для воронежцев 60 лет и старше, не сделавших прививку от коронавируса, указом установлен режим самоизоляции.