В Воронеже после торговых центров откроют рестораны и кафе

В воронежские рестораны и кафе снова будет пускать посетителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Примеру владельцев торговых центров, решивших открыться, не дожидаясь «зеленого света» оперштаба, последовали и хозяева ресторанов и кафе. Они начнут работать с 11 ноября по схожим с ТЦ правилам – войти туда можно будет только по QR-кодам (или заменяющему их документам – оригиналу сертификата о прививке). В целом рестораны и кафе будут функционировать по обычному для себя графику. В частности, это подтвердили в ресторане "1586" и крафт-пельменной "Папин Сибиряк".

Владелец ресторана "Гармошка" и ряда других заведений, где можно поесть и культурно отдохнуть, Николай Шалыгин об этой ситуации написал такой пост:

- Мы не смогли дождаться официального указа оперштаба по результатам последнего оперштаба, поэтому с коллегами решили открыться в соответствии с ограничениями, принятыми на 24 октября. Теперь в Воронеже общепит может работать до 21 часа, у гостей должен быть QR-код.

Напомним, бизнесмены обосновывают свое решение не следовать рекомендациям оперштаба, не снявшего с них ограничений, отсутствием законодательного акта, продляющего локдаун. На призывы, не регламентированные документом, решили больше не реагировать.

По данным ряда источников, 11 ноября на очередном заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом могут оформить послабления для ТЦ, ресторанов и кафе. Тем более, что количество зараженных пока удалось стабилизировать, чего, к сожалению, не скажешь о по-прежнему очень высокой смертности.