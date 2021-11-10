Воронежский Центр Галереи Чижова объяснил, почему открылся до официального разрешения

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 10 ноября три торговых центра объявили, что открываются, - до офицального разрешения властей. Мы уже публиковали мотивировку владельца ТРЦ "Московский проспект" и сити-парка "Град" Евгения Хамина.

Сейчас подробный комментарий дала администрация Центра Галереи Чижова.

- Как вы помните, Указ губернатора № 183-у от 22 октября 2021 года, которым на территории нашего региона были введены нерабочие выходные, действовал до 7 ноября 2021. Следует отметить, что в соответствии с Указом президента полномочиями продлять, вводить новые ограничения и отменять их наделяется исключительно высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, - отметили в пресс-службе Центра Галереи Чижова. - По состоянию на 23.00 9 ноября губернатором Воронежской области новые решения приняты не были, а это значит, что с правовой точки зрения в настоящий момент препятствия для возобновления арендаторами полноценной деятельности на территории Центра отсутствуют. Наша компания продолжает работу в тесном контакте с региональным оперштабом по противодействию распространению коронавируса, однако мы не можем игнорировать тот факт, что решения оперативного штаба носят рекомендательный характер, ведь Центр Галереи Чижова не только ведет свою деятельность в соответствии с принципами социальной ответственности, но и сформировал на своей территории своего рода экосистему для десятков субъектов малого и среднего бизнеса. В сложившейся ситуации, принимая во внимание наши обязательства перед арендаторами, мы не можем препятствовать их деятельности. При этом мы будем продолжать обеспечивать на территории Центра соблюдения всех мер, необходимых для защиты здоровья наших посетителей, чтобы каждый чувствовал себя комфортно и безопасно.