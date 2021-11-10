В Воронеже три торговых центрах объявили о начале работы с 10 ноября, не дожидаясь снятия ограничений

Галерея Чижова объявила об открытии ТЦ с 10 ноября Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже три торговых центра - "Московский проспект", "Град" и "Центр галереи Чижова" объявили, что открываются с 10 ноября. Хотя в 5-м пункте решения оперштаба от 4 ноября о поэтапном снятии локдауна значится "не возобновлять деятельность объектов розничной торговли (в том числе работающих на территории ТРЦ), супермаркетов, гипермаркетов, универмагов, моллов, ярмарок и рынков".

Владелец ТРЦ "Московский проспект" и сити-парка "Град" Евгений Хамин в своем телеграм-канале объяснил решение об открытии своих торговых площадок так:

- Мы не имеем права сейчас не открывать. Торговый центр – это не частный дом: захотел - открыл, захотел - закрыл, директор или кто-то другой. Это предприятие, функционирующее в соответствии с законами Российской Федерации, а также имеющее обязательства перед своими арендаторами в соответствии с условиями договоров аренды, а условия основаны на законодательстве! Мы сейчас обязаны работать, исходя из норм действующего Указа губернатора Воронежской области №184-у от 13.05.2020 года, с учетом внесенных последующих дополнений, - сообщил Хамин. - Мы обязаны соблюдать все ограничения: фудкорт закрыт, работа только навынос и доставку, вход в заведения общепита, кинотеатры, фитнес-клубы по QR-кодам, работа общепита без выносных столов и до 21.00, посадка в кинотеатрах не более 50%. В таком режиме работа торговых центров будет продолжаться до выхода нового Указа губернатора, который мы ожидаем в ближайшее время, очень ждем!

Бизнесмен отметил, что на территории торговых площадок будут обеспечены меры безопасности: масочный режим, социальная дистанция, измерение температуры, дезинфекция, обеззараживание и рециркуляция воздуха. А воронежцев предприниматель попросил на входе уже сейчас предъявлять QR-код в электронном/бумажном виде или сертификат о вакцинации, либо документ о медотводе для проверки сотрудниками охраны на входе.

Центр Галереи Чижова объявил об открытии в своем Инстаграме.

- Не забывайте о соблюдении масочного режима, измеряйте температуру на входе в торговый центр. QR-код на входе не нужен, - говорится в сообщении.

В ТЦ "Максимир" пока не решились поддержать идею открытия без решения оперштаба. ТРЦ "Арена" тоже не работает пока до 14 ноября (кроме аптеки и продуктового супермаркета).

В правительстве региона обещали, что завтра будет решение оперштаба по поводу открытия торговых площадок.

- В данный момент организации плавно переходят на систему считывания QR-кодов. На это потребуется время, должны закупить специальное оборудование для охранников. На ближайшем заседании оперштаб примет решение, поскольку предприниматели обращались и готовы работать по этой системе, - пояснили в областном департаменте предпринимательства и торговли.