В Воронежской области власти пока не намерены продлевать локдаун

Если локдаун не продлят, выход из него будет поэтапным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Локдаун в Воронежской области может закончиться уже 8 ноября. Вероятность такого поворота событий не исключил заместитель губернатора Виталий Шабалатов. Однако он сделал две существенные оговорки. Во-первых, окончательное решение, стоит ли продлять локдаун, примут на заседании оперштаба 4 ноября. Во-вторых, если его все же не будут продлять, ограничительные меры отменят не все разом, а поэтапно. Что неудивительно – количество заболевших росло три недели и перевалило за 800 человек. И только в среду, 3 ноября, незначительно снизилось.

Напомним, ранее Виталий Шабалатов заявлял, что Воронежская область находится на пике заболеваемости коронавирусом.