Воронежская область вышла на пик заболеваемости коронавирусом

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежская область вышла на пик заболеваемости ковидом, об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого зампреда правительства региона Виталия Шабалатова.

- По мнению специалистов, мы на пике находимся. Мы уже где-то неделю держимся на одних цифрах по всем показателям, такого существенного прироста нет, - отметил чиновник.

Напомним, ежедневный прирост заболевших ковидом уже больше недели составляет более 700 человек, умирает от осложнений ковида - более 50 пациентов в день. Из-за тревожной ситуации власти с 25 октября по 7 ноября объявили нерабочие дни: закрыты предприятия, торговые центры, парикмахерские, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения. Работают только продуктовые магазины, аптеки.

По данным на 31 октября, в регионе привились от коронавируса 955 870 человек.