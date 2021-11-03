В Воронежской области впервые за три недели нет рекорда по заразившимся коронавирусом

Число больных ковидом жителей Воронежской области за сутки уменьшилось, последний раз это было 13 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронежской области немного замедлился рост заражений «ковидом». На утро среды, 3 ноября, оперштаб сообщил об еще 800 заболевших (сутки назад их был 801). Снижение числа заражений последний раз было аж 13 октября. Тогда еще заболевших было чуть меньше 650. Всего заразились коронавирусом уже 156 636 жителей Воронежской области.

Среди регионов России с неблагоприятной ситуацией по зараженным наша область по-прежнему на шестом месте. После неизменной тройки – Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области – следует только два провинциальных региона, где зараженных за сутки больше. Это Самарская (1596 заболевших) и Нижегородская (807) области.