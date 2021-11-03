Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 ноября 2021 12:51

В Воронежской области впервые за три недели нет рекорда по заразившимся коронавирусом

За сутки заболели 800 человек
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Число больных ковидом жителей Воронежской области за сутки уменьшилось, последний раз это было 13 октября.

Число больных ковидом жителей Воронежской области за сутки уменьшилось, последний раз это было 13 октября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронежской области немного замедлился рост заражений «ковидом». На утро среды, 3 ноября, оперштаб сообщил об еще 800 заболевших (сутки назад их был 801). Снижение числа заражений последний раз было аж 13 октября. Тогда еще заболевших было чуть меньше 650. Всего заразились коронавирусом уже 156 636 жителей Воронежской области.

Среди регионов России с неблагоприятной ситуацией по зараженным наша область по-прежнему на шестом месте. После неизменной тройки – Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области – следует только два провинциальных региона, где зараженных за сутки больше. Это Самарская (1596 заболевших) и Нижегородская (807) области.