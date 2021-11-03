В Воронежской области повторен рекорд по смертям от коронавируса

Коронавирус свел в могилу уже 7 415 жителей Воронежской области. Фото: Алексей ФОКИН

Вторые сутки подряд в Воронежской области жуткая статистика по смертности. Умирают 85 человек. Это повторение рекорда 2 ноября. Напомним, тогда он был превышен сразу на 12 смертей. Ранее больше всего за сутки умерли 27 октября – 73 человека. Всего коронавирус свел в могилу уже 7 415 жителей Воронежской области. Причем эта цифра не учитывает умерших от осложнений после перенесенного «ковида».

Власти приняли решение порекомендовать юрлицам и ИП отправить на «удаленку» не вакцинированных работников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. За это время их призывают сделать прививку. У такой категории граждан риск тяжелого течения болезни самый большой.