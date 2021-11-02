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Общество2 ноября 2021 12:07

Новые суточные «ковидные» рекорды в Воронежской области: 801 человек заразился, 85 умерли

Пока локдаун желанных результатов не дает
Олег КУЗНЕЦОВ
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Суточный рекорд по ковидным смертям перекрыт сразу на 12 человек.

Суточный рекорд по ковидным смертям перекрыт сразу на 12 человек.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В региональном оперштабе снова предоставили неутешительную информацию о заболеваниях «ковидом» за сутки. На утро вторника, 2 ноября, заболел еще 801 житель Воронежской области. Это абсолютный максимум за все время пандемии. Всего коронавирусом заразились уже 155 836 жителей области.

И совсем уж жуткие цифры по умершим – 85 за сутки. Напомним, ранее страшный рекорд был зафиксирован 27 октября – 73 смерти. Далее, их число уменьшилось. Хотелось думать, что так будет и дальше. Но оптимистичные надежды не оправдались. Всего «ковид» уже свел в могилу 7 330 наших земляков.

Пока очевидно, что либо нынешние ограничительные меры, в том числе частичный локдаун, вообще не дают должного эффекта, либо, если бы не они, цифры могли бы быть еще ужаснее. В то же время понятно, что в таких условиях продление внеплановых выходных для части работающего населения, а также переход на «дистант» для школьников, после 7 ноября весьма возможны.