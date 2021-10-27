Коронавирус в Воронежской области обновил два рекорда: за сутки заразились 754 человека и 73 умерли

Неутешительную статистику опубликовал утром 27 октября региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. Ковид продолжает стремительное наступление: за минувшие сутки еще 754 жителям Воронежской области пришли положительные тесты. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 151 118 случаев коронавируса.

За минувшие сутки от осложнений COVID-19 скончались 73 пациента. Всего в регионе от последствий ковида умерли 6 959 человек.

Выздоровление с новым видом штамма идет значительно медленнее: за вчерашний день выписали с больничного 171 пациента. Всего с начала наблюдений болезнь смогли победить 118 407 жителей Воронежской области.