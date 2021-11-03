В Воронежской области власти рекомендовали начальникам перевести пенсионеров на «удаленку»

Работать тем, кому сейчас за 60, лучше на "дистанте". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежские чиновники порекомендовали юридическим лицам и ИП перевести своих работников старше 60 лет, а также, тех, кто имеет хронические заболевания, на удаленный режим работы на четыре недели с 1 ноября. Исключение – те, у кого есть медотвод. Такое решение приняли на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 29 октября.

Почему именно такой срок? Власти рассчитывают, что еще не вакцинированные пенсионеры, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями, за эти четыре недели успеют сделать две части прививки. И у них успеет сформироваться иммунитет. Как известно, эти категории граждан находятся в особой группе риска. Заразившись ковидом, они могут заболеть очень тяжело.