Дело экс-ректора ВГТУ, обвиняемого в растрате 58 млн рублей, вернулось в Воронеж

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Уголовное дело экс-ректора воронежского опорного вуза Сергея Колодяжного, которого обвиняют в растрате 58 млн рублей, вернулось на круги своя. Его будут рассматривать в Ленинском райсуде. Информация об этом появилась на сайте суда во вторник, 19 октября.

Пока неизвестна дата первого заседания. Ее назначат позже.

Напомним, Сергей Колодяжный пытался добиться переноса рассмотрения его дела в другой регион. Его защита сообщила причину - ученый сомневается в объективности и беспристрастности воронежский судей. Однако в июле эта попытка не увенчалась успехом. Первый кассационный суд общей юрисдикции отказал экс-ректору. Затем Колодяжный также безуспешно пытался оспорить решение в Верховном суде.

Уголовное дело в отношении Колодяжного возбудили в марте 2020 года по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), позже ему вменили еще и мошенничество (ч. 4 статьи 159 УК РФ.

Спустя время обвинение смягчили – до присвоения вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, Сергей Колодяжный с 2015 по февраль 2020 годы необоснованно начислял премии и стимулирующие выплаты более чем 180 сотрудникам.

Экс-ректора опорного вуза отправили в СИЗО 4 марта 2020 года. Выйти под домашний арест ему удалось спустя год. Чуть позже суд разрешил ему ежедневные прогулки.