Обвиняемый в мошенничестве экс-ректор опорного вуза усомнился в воронежских судьях

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Бывший ректор воронежского опорного вуза Сергей Колодяжный попросил его уголовное дело о мошенничестве на премиях для сотрудников передать на рассмотрение в другой регион. Он якобы усомнился в объективности и беспристрастности воронежских судей. Об этом 21 июня сообщили в Ленинском райсуде.

Экс-глава вуза и его защита подали соответствующее ходатайство. Они полагают, что имеются обстоятельства, связанные с личностью Колодяжного, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность судей Воронежской области при принятии решения по делу.

И хотя, как пояснили в Ленинском суде, ходатайство отвечает всем необходимым процессуальным требованиям, решение по нему примет вышестоящая инстанция. Изменение подсудности рассмотрит областной суд.

Уголовное дело в отношении Колодяжного возбудили в марте 2020 года по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В октябре стало известно, что его также обвиняют в крупном мошенничестве.

В поле зрения силовиков Сергей Колодяжный попал после того, как на него заявила одна из бывших проректоров опорного университета - Ксения Чугунова. Она сообщила, что с 2015 по 2020 год передала ему за покровительство в общей сложности 2 млн рублей. Тогда правоохранители и возбудили дело о крупной взятке.

Что же касается вменяемого ему мошенничества (ч. 4 статьи 159 УК РФ), то возможная афера связана с похищением премий на 70 миллионов рублей. Деньги должны были быть выплачены сотрудникам университета, но, как подозревают следователи, могли осесть в карманах Колодяжного и других руководителей вуза.

Почти год он пробыл в СИЗО, прежде чем его защита добилась домашнего ареста. В домашнем заточении он пробудет до 7 декабря.