В Воронежской области – новый рекорд по суточным заражениям ковидом

Положительных тестов на ковид все больше, смертей тоже. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональный оперштаб дал полную статистику по коронавирусу за сутки. На утро среды, 20 октября, специалисты Роспотребнадзора сообщили о 698 новых заразившихся. И это опять рекорд. Предыдущий был зафиксирован утром во вторник, 19 октября, - 689 заболевших. Всего за время пандемии заразились 145 984 наших земляка. Воронежская область по этому показателю - на шестом месте среди худших регионов России. Больше заболевших за сутки, конечно, в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. А среди провинциальных регионов хуже, чем у нас, дела обстоят, только в Самарской и Нижегородской областях.

В то же время выздоровели за сутки всего 267 человек (на утро 19 октября было почти столько же – 264). Всего избавились от ковида 117 042 жителя Воронежской области. Увы, по победившим эту заразу за сутки наш регион – только 24-й в России. Даже в соседней Липецкой области, намного меньшей по размеру, выздоровевших 284.

Напомним, что по числу смертей за сутки обновлен рекорд – 57 умерших. Ковид унес в могилу уже 6 568 наших земляков.