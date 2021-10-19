В Воронежской области ковид побил рекорды по умершим, и по госпитализированным больным

Коронавирус убил уже 6511 жителей Воронежской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро вторника, 19 октября, региональный оперштаб по борьбе с ковидом обнародовал очередные кошмарные цифры. Пандемия снова побила два страшных рекорда. Самый ужасный – количество смертей. На этот раз за сутки умерли 55 человек. Ранее самое большое число умерших было два дня подряд на прошлой неделе – по 51. Смертей от ковида в Воронежской области теперь стало уже больше 6500, точнее, 6511.

И новый рекорд по заболевшим. Напомним, 18 октября был зафиксирован рекорд – 676 заразившихся. Сейчас стало больше еще на трех человек - 679. Всего за время пандемии заразу подхватили 144 276 человек.

И это еще не все. За последние сутки на больничные койки попали 922 больных ковидом. Это тоже новый рекорд.

Вполне возможно, что в такой ситуации ограничения будут только ужесточать.